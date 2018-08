Há mais porcos que pessoas em Espanha

Elevado número de suínos e espécies pecuárias pode tornar-se um problema ambiental.

O número de suínos registados no país está 3,5 milhões acima do número de habitantes em terras espanholas e mostra-se cada vez mais preocupante a nível ambiental. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Pesca, há cerca de 50 milhões de porcos em Espanha.

Os mesmos dados apontam ainda para um crescimento de nove milhões de suínos desde 2013. Este aumento gradual está a preocupar os espanhóis pois revela-se cada vez mais um problema ambiental. A preocupação deve-se sobretudo à elevada emissão de gases com efeito de estufa, uma vez que a pecuária é um dos maiores produtores deste tipo de gases.

Outras preocupações surgem devido ao elevado número de porcos em Espanha. O gasto de água também é um problema dado que um porco consome cerca de 15 litros de água por dia. Por outro lado as águas de várias regiões espanholas estão a ser afetadas por estes números, uma vez que são contaminadas pelos nitratos provenientes dos resíduos das pecuárias.



De acordo com o The Guardian, são produzidos quatro milhões de toneladas de produtos suínos por ano e seis mil milhões de euros foram arrecadados pela indústria suína em 2017.

A produção de carne suína tem sido ainda alvo de investigações no âmbito da segurança alimentar devido a 50 toneladas de presunto fora de prazo que foram postas à venda com novo rótulo de validade.

A carne de porco é a mais consumida em Espanha, sendo que cada pessoa come em média 21 quilos por ano.