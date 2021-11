Há quem frequente 'festas Covid' para ficar infetado e receber um certificado digital. Saiba onde

Há quem participe em 'festas Covid' com o objetivo de ficar infetado para, posteriormente, receber um certificado digital em Itália. Um austríaco de 55 anos morreu após ir a uma destas festas e, pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, ficaram hospitalizadas após contraírem o vírus.De acordo com a investigação que está em curso, as pessoas concentram-se no exterior dos bares. Uma pessoa infetada bebe de um copo e passa aos que estão ao seu redor de modo a transmitir o vírus.As festas ocorrem, principalmente, na região Bolzano, ao longo da fronteira com a Áustria, segundo relatou o jornal Corriere Della Sera.As pessoas infetadas podem ser acusadas de crime por espalharem intencionalmente o vírus, alertou Patrick Franzoni, o vice-coordenador da unidade de Covid-19 da província de Bolzano, uma vez que Itália está em estado de emergência por causa da contenção da pandemia.