Há um dispositivo portátil capaz de detetar a Covid-19 e as suas variantes com rapidez. Saiba como funciona

Enquanto a vacinação contra a Covid-19 avança pelo mundo, não são demais as medidas e técnicas no combate à propagação do vírus Sars-CoV-2. Por isso, uma equipa de cientistas do Instituto Salk, na Califórnia, e da Universidade de Ciência e Tecnologia Rey Abdalá, na Arábia Saudita, criaram um dispositivo capaz de diagnosticar a infeção de coronavírus.

Com um sistema portátil, é possível identificar a presença de vírus em cerca de 15 minutos. A técnica baseia-se na amplificação isotérmica de recombinação, uma forma de detetar que, tal como o teste PCR, analisa material genético de Sars-CoV-2 nas amostras recolhidas aos pacientes, com a diferença de que este modelo não necessita de ser sujeito a mudanças de temperatura para análise.

A técnica é apelidada por NIRVANA (em português, "Sequência de Nanoporos de Amplificação Viral Isotérmica Rápida para Análise Quase em Tempo Real") e é apresentada por um estudo publicado na revista científica Med, do grupo Cell Press.

"A grande capacidade do NIRVANA é poder detetar simultaneamente o vírus e identificar as suas mutações para detetar variantes", garante um professor do Instituto Salk, Juan Carlos Izpisúa. Mais acrescenta: "o nosso método fornece uma solução promissora para a deteção rápida e vigilância de mutações de vírus pandémicos, quer sejam atuais ou que possam surgir no futuro."

O aparelho analisa até 96 amostras ao mesmo tempo e consegue apresentar resultados em cerca de três horas.