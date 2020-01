Mosquitos do tamanho de uma moeda de 20 cêntimos invadem a Austrália

Mosquitos 'elefante' - ou Toxorfinchitas - do tamanho de uma moeda de 20 cêntimos foram encontrados perto da Costa Dourada, em Queensland, Austrália.

O aumento do número dos insetos deixou o estado em alerta, uma vez que os especialistas acreditam que haverá um surto do vírus incurável do rio Ross. As pessoas afetadas pelo vírus têm sintomas semelhantes ao de uma gripe, dores nos músculos e fadiga e a doença é espalhada pelos insetos.

O mosquito ‘elefante’ apresenta quase cinco vezes o tamanho do típico mosquito e alimenta-se de outros mosquitos em vez de se alimentar de sangue humano. O inseto foi encontrado num quintal em Killara, em Nova Gales do Sul, uma localidade que tem vindo a sofrer um aumento significativo da espécie.

O governo local já tomou medidas e começou a largar um spray nas áreas mais afetadas em resposta às preocupações da comunidade. "É como ser prisioneiro na própria casa", revelou um morador, que demonstrou receio do surto de mosquitos 'elefante' que se tem sentido desde a semana passada.

A ecologista da Griffith University, Eloise Skinner, disse em declarações ao Gold Coast Bulletin que as condições estão propícias para que aconteça um novo surto do vírus.

O último surto aconteceu em 2015 e levou a quase 700 infeções. Já em 2019 apenas foram detetados 118 casos da doença.