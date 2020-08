Hackers divulgam dados pessoais da mulher do presidente brasileiro Jair Bolsonaro

A mulher do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, teve dados pessoais divulgados num perfil do twitter na noite desta terça-feira. Os dados de Michelle Bolsonaro foram divulgados pelo grupo de hackers Anonymous Brazil, que também já divulgou dados do próprio presidente e de seus filhos.

Entre os dados de Michelle vazados pelo Anonymous estão os números da identidade e de contribuinte de Michelle, bem como números dos seus cartões de crédito, telefones profissionais e pessoais e várias moradas supostamente ligadas à mulher de Bolsonaro. Os hackers também divulgaram dados que presumivelmente são da mãe de Michelle, Maria das Graças Ferreira.

Há alguns dias, o Anonymous Brazil tornou públicos dados pessoais de outra pessoa próxima a Jair Bolsonaro, a extremista Sara Giromini, que se apresenta como Sara Winter, líder de um grupo radical armado de apoio ao presidente, que cumpre prisão domiciliária por ter atacado o edifício do Supremo Tribunal Federal com foguetes.



No caso de Sara, o Anonymous informou que se tratava de uma retaliação por a extremista ter divulgado a identidade e a localização de uma menina de 10 anos que engravidou do próprio tio após violações sexuais e que foi autorizada pela justiça a realizar um aborto, suscitando reacções furiosas de grupos ligados a Bolsonaro.