Harry e Meghan nomeados duques de Sussex

"My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. To all of those joining the national celebration with street parties and other events, have a wonderful day." - PM @theresa_may #RoyalWedding — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 19, 2018

Os primeiros convidados da boda começam a chegar ao Castelo de Windsor. A apresentadora norte-americanae o diretor de cinemasão das primeiras figuras ilustres a chegar ao local. Faltam cerca de três horas para o enlace.heresa May, a primeira-ministra do Reino Unido, utilizou o Twitter para felicitar os noivos. "Os meus melhores desejos para o príncipe Harry e Meghan Markle no seu dia de casamento. Para todos aqueles que se vão juntar às celebrações nacionais com festas de rua e outros eventos, desejo a todos um dia maravilhoso", escreveu a governante.- É oficial: Harry e Meghan foram nomeados duques de Sussex pela Rainha de Inglaterra Isabel II. O título foi concedido ao príncipe 175 anos depois deste ter sido utilizado pela última vez há 175 anos. Já Meghan Markle é a primeira duquesa de Sussex. grande dia finalmente chegou e é já este sábado que o Príncipe Harry de Inglaterra vai dar o nó com a atriz norte-americana Meghan Markle, a plebeia que lhe conquistou o coração e que está a deixar o Reino Unido rendido.A cerimónia terá lugar em Londres, no Castelo de Windsor, onde os noivos irão trocar as alianças às 12h30. A boca contará com a presença de cerca de 600 convidados, um número modesto, quando comparado com as 2000 testemunhas que assistiram ao casamento dos duques de Cambridge, Kate e William.O facto da cerimónia se realizar a um sábado é uma quebra na tradição da família real inglesa , que por norma, tem por hábito organizar os casamentos a dias de semana.Meghan Markle vai ser levada ao altar pelo futuro sogro, o príncipe Carlos, devido à ausência do pai que se justificou com motivos de saúde.