O casal vai passar a noite que antecede a cerimónia separado.

16:34

Harry e Meghan Markle vão ficar em hotéis de luxo diferentes em Windsor na noite que antecede o grande dia, de acordo com um comunicado do Palácio de Kensigton.

O Príncipe Harry vai ficar no hotel Coworth Park e será acompanhado pelo padrinho, o príncipe William. Já Meghan vai ficar com a mãe, Doria Ragland, no hotel Cliveden, a cerca de 40 minutos do hotel do noivo.

O casal vai dar o nó este sábado, dia 19, pelas 12h00, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.