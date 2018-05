Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meghan Markle confirma que o pai não vai estar presente no casamento

Comunicado foi divulgado esta quinta-feira através do Palácio de Kensington.

11:34

Meghan Markle, noiva do príncipe de Harry, confirmou que o pai não vai estar presente no casamento que se realiza este sábado no Reino Unido.



"Tive sempre um grande carinho pelo meu pai e espero que lhe seja dado o espaço que precisa para conseguir melhorar o seu estado de saúde", pode-ser ler no comunicado emitido através do Palácio de Kensington.



A atriz que deu vida a Rachel na série norte-americana 'Suits' aproveitou ainda para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido nos últimos dias.



"Eu e o Harry estamos muito felizes por poder partilhar este dia tão especial (o casamento) com vocês", remata.