Morreu Henry Kissinger. Tinha 100 anos

O antigo secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, morreu às primeiras horas desta quinta-feira (noite de quarta-feira em Washington, nos EUA). Tinha 100 anos.



Diplomata carismático nos anos 70, foi secretário de Estado e Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos nos governos dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Foi galardoado com o Nobel da Paz. Aplaudido e contestado, é considerado o artífice da diplomacia norte-americana no pós-guerra e reconhecido como um negociador hábil nos tempos mais quentes da Guerra Fria.





Henry Kissinger era cidadão americano de origem alemã, tendo ingressado nas fileiras do exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Foi também professor de História e Política na prestigiada Universidade de Harvard.O homem que serviu dois presidentes dos EUA morreu na sua casa no Estado do Connecticut, nos Estados Unidos.Diplomaticamente ativo até ao final de vida, Kissinger esteve em julho deste ano em Pequim numa visita surpresa para se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping.A relação complexa de Kissinger com a China foi, desde sempre, um dos marcos na carreira do mais celebrado dos diplomatas dos EUA. Foi a aproximação dos EUA à China, tema que esteve sempre na sua agenda , que lhe valeu o Nobel.Foram de Kissinger, também, as difíceis negociações para a saída dos Estados Unidos no Vietname, depois da mais complexa guerra dos norte-americanos.Documentos do Departamento de Estado dos EUA, tornados públicos em 2014, revelariam que Kissinger seria um adepto de um golpe de estado de direita em Portugal durante o período revolucionário de 1975 e terá admitido mesmo fornecer armas ao chamado "grupo dos Nove".Esta convicção terá saído após uma reunião realizada a 12 de agosto de 1975, entre Kissinger, o embaixador dos EUA em Lisboa, Frank Carlucci, e vários elementos do Departamento de Estado, em Washington, incluindo William Hyland, diretor do Departamento de Informações e Pesquisa do Departamento de Estado.É nesta reunião, realizada no Departamento de Estado, em Washington, que Kissinger e Carlucci falam da hipótese de uma guerra civil em Portugal e da possibilidade dos EUA fornecerem armas a nomes relacionados com Mário Soares ou do Grupo dos Nove, formado por elementos moderados do Movimento das Forças Armadas, liderados por Melo Antunes.