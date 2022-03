estei positivo para a Covid. Tenho alguns sintomas leves de gripe mas sinto-me bem. Estou mais grata do que nunca pela proteção que as vacinas podem providenciar contra doenças graves. Por favor, vacine-se e proteja-se se ainda não o fez!", escreveu.

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!