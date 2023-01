Homem abandona cadela à porta de aeroporto por não ter caixa transportadora para levá-la no avião

Um homem enfrenta acusações de abandono e negligência animal depois de ter deixado a cadela amarrada, num aeroporto em Iowa, nos EUA, na passada quinta-feira. O homem foi impedido de viajar com o animal sem uma caixa transportadora adequada e decidiu apanhar o voo para Nova Jersey sozinho.Bigsen Charles, de 24 anos, disse ao jornal britânico Daily Mail que pagou uma tarifa pela viagem do animal e que assumiu que seria o necessário para poderem viajar juntos. No entanto, à chegada ao aeroporto foi lhe dito que precisava de um canil para transportar a cadela no avião. Foi nesse momento que o homem decidiu amarrá-la à porta do aeroporto e fazer a viagem sozinho."Fiz o check-in e não queria perder o meu voo. Pensei que podia pagar para me darem um canil, porque não sabia que tinha de trazer um", acrescentou Charles, que disse ter pedido ao motorista que o conduziu até ao aeroporto para levar a cadela de volta - e que lhe pagaria o dobro - mas o motorista não aceitou fazê-lo.Quando não conseguiu arranjar uma solução, Charles disse que amarrou a cadela à porta do aeroporto na esperança que um dos seus amigos pudesse ir buscar o animal, mas que não consegui contactá-los."Estava a chorar quando a deixei porque não queria fazê-lo. Comprei a cadela para a minha filha. Eu sabia que alguém acabaria por levá-la", disse Charles.Funcionários do aeroporto contactaram, no mesmo dia, um abrigo para acolher o animal. A responsável pelo abrigo disse ao Daily Mail que tentou contactar Charles desde o dia em que abandonou a cadela, mas que este só atendeu quando lhe disse que iria emitir um mandado de captura e que enfrentaria acusações de negligência e abandono de animais.O animal será agora colocado para adoção.