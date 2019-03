Homem admite querer fazer sexo com melhor amiga da mulher

"Chegámos a estar horas e horas a conversar", avançou.

Um homem de 31 anos diz sentir-se muito atraído pela melhor amiga da mulher depois de ela ter ‘insinuado’ várias vezes que gostava de estar com ele.

Ao jornal The Sun, o homem (que optou por não revelar a identidade) garante que sente uma pressão constante por parte da amiga da mulher para fazerem sexo.

"Ela claramente quer que façamos sexo", avançou, dizendo também que o casal sempre manteve uma boa relação com a amiga da mulher, de 29 anos e com o respetivo companheiro, de 35.

O homem revelou que ele e a amiga já tinham tido algumas conversas de cariz sexual, mas que tudo mudou quando ela lhe pediu para mostrar o órgão sexual. "Ela já me pediu para me sentar e mostrar quão grande era", disse ao diário do jornal.

O homem garante ainda que ela permaneceu em casa do casal no período em que o marido esteve fora e que aproveitava todos os momentos para estarem juntos.

"Chegámos a estar acordados horas e horas e a conversar entre copos e garrafas de vinho. Houve um dia em que tudo mudou. A bebida proporcionou uma maior tensão sexual entre nós. Na verdade sempre a achei sexy e bonita, mas sou casado com a amiga dela…", afirmou o homem, continuando:" Naquele momento sei que ambos quisemos muito ter sexo, mas fiz um comentário brincalhão e fui fazer um café para nós", rematou.