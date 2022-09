Homem ameaça agentes da polícia com espada samurai e é morto a tiro

Um homem de 40 anos foi morto a tiro pelas autoridades norte-americanas no estado do Arizona, EUA. Aaron Baughman ameçou os agentes com uma espada samurai e acabou baleado. Ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.O Departamento de Polícia de Phoenix divulgou esta sexta-feira imagens das câmaras das fardas dos agentes onde é possível ver o homem com a arma branca.O incidente aconteceu a 10 de setembro na área da 39th Avenue e Cactus Road, perto da entrada do parque de estacionamento da esquadra de Phoenix, nos EUA, avança o Daily Mail.Segundo fontes policiais, o homem tirou a espada de samurai da cintura e começou a atacar a vedação da esquadra da polícia.Quando dois polícias em patrulha chegaram ao local, o homem dirigiu-se aos agentes com a espada erguida e ignorou comandos para largar a arma.Os agentes dispararam contra o homem, atingindo-o.