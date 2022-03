Um homem de 39 anos avançou, esta sexta-feira de madrugada, com uma catana levantada na direção de uma patrulha da PSP que havia sido chamada a um prédio na zona de S. Bento, em Lisboa, por causa de uma mordida de cão. Foi baleado numa perna. Está internado sob detenção num hospital e quando tiver alta será presente a juiz pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e posse de arma.





De acordo com a PSP de Lisboa, o suspeito recebeu os polícias com “duas armas brancas de grandes dimensões, vulgo catanas, portando uma delas à cintura e empunhando a outra”. “Agressivo e não colaborante”, foi alertado para largar as armas, mas “avançou na direção dos polícias, com a catana levantada”. Foi nessa altura baleado. A PSP diz não haver indícios de infração disciplinar, mas vai abrir um inquérito.