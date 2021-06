Polícia brasileira localiza e mata assassino em série após 20 dias em fuga

A polícia do estado brasileiro de Goiás, no centro-oeste do país, localizou e matou ao início da manhã desta segunda-feira, 28 de Junho, o assassino e violador em série Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, após uma gigantesca caça ao homem que durou 20 dias. As circunstâncias da morte ainda estão nebulosas, porque o Lázaro foi inicialmente preso e entrou no carro da polícia a andar, tendo aparecido morto.

A detenção de Lázaro aconteceu na região rural de Itamaracá, na cidade de Águas Lindas de Goiás, depois de moradores terem alertado a polícia de que o fugitivo tinha estado na casa da ex-mulher. Ainda de madrugada, centenas de homens de forças especiais das polícias de Goiás e de Brasília, apoiados por cães pisteiros, cercaram toda a região da mata que circunda o bairro e, já de manhã, localizaram Lázaro e houve, de acordo com a versão oficial, um violento tiroteio, no qual o criminoso terá ficado ferido.

Apesar disso, Lázaro parecia inicialmente não correr risco de vida. Foi durante o trajeto desde o local da prisão até ao hospital de Águas Lindas de Goiás que o fugitivo morreu.

Acusado de homicídios, abusos sexuais, roubos e diversos outros crimes, Lázaro estava a ser perseguido há 20 dias por mais de 400 polícias, auxiliados por helicópteros, drones, cavalaria e cães pisteiros. Apesar disso, ele conseguiu fugir até esta segunda-feira, dormindo na mata, onde se camuflava com folhas para não ser visto e escapando por rios para não deixar pistas, colocando a numerosa força policial numa situação constrangedora por não conseguir prendê-lo.

Ferido na cabeça e numa perna, sem se saber ainda se por balas durante os vários confrontos a tiro que teve com a polícia ao longo destes 20 dias ou por ter caído em algum momento da alucinada fuga, Lázaro procurou a ex-mulher de madrugada para pedir um medicamento.



Após a notícia da detenção do fugitivo, milhares de habitantes de Águas Lindas de Goiás, Girassol, Cocalzinho de Goiás e Edilândia, cidades por onde Lázaro se movimentou durante a fuga, assaltando casas para comer, trocar de roupa e roubar armas, muito comuns nesta região rural do Brasil, foram para as ruas soltar fogos de artifício, bater palmas e rezar em agradecimento à prisão.