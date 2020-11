Homem apanhado pela polícia com corpos de crianças desmembrados em caixas

Um homem foi detido na Cidade do México, México, e é suspeito do homicídio de duas crianças desaparecidas Alan Yahir, de 12 anos, e Héctor Efraín, de 14. Segundo as autoridades, o suspeito foi apanhado por acaso, ao deixar cair caixas com os corpos das vítimas desmembrados em frente à polícia.

Edgar Z "estava nervoso" e deixou cair duas caixas que levava consigo, usadas para transportar carne. A polícia interpelou o homem, perguntando-lhe se estava tudo bem e reparou que o suspeito levava "o que parecia ser carne" nas embalagens. Questionado, disse que se tratava de "carne de galinha".

"Sim, sim, está tudo bem", disse o suspeito à pressa quando, ao levantar as caixas, deixou cair sacos que revelaram um cenário de horror: eram partes de corpos decepadas. As autoridades identificaram logo uma orelha, um braço e parte do tronco. Segundo apurou a investigação, trata-se de duas crianças e, ao que tudo indica, serão Alan e Héctor, dois meninos que desapareceram na cidade quatro dias antes da detenção de Edgar.

O suspeito, de 39 anos, foi detido mas nega qualquer envolvimento no homicídio. Disse à polícia que lhe ofereceram "duas gramas de cocaína" para que se livrasse do conteúdo das caixas e afirma que nem sequer as abriu.

A investigação ao caso prossegue.