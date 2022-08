Homem armado tenta invadir instalações do FBI em Cincinnati, nos EUA

Um homem armado tentou invadir esta quinta-feira de manhã no edifício do FBI em Cincinnati, Ohio, nos EUA.De acordo com a Reuters, o suspeito fugiu depois do local."Por volta das 9 horas desta manhã, um indivíduo armado tentou entrar na Instalação de revista dos visitantes do FBI de Cincinnati. Após um alarme e uma resposta de agentes especiais do FBI, o sujeito fugiu para norte para a Interstate 71", revelaram as autoridades no Twitter.De acordo com uma afiliada da estação NBC, os agentes terão chegado a trocar tiros com o suspeito.O caso está já a ser investigado.