Um homem morreu no rio Tamisa após ter saltado para salvar uma mulher que tinha caído da famosa Ponte de Londres, em Inglaterra.De acordo com a BBC, que cita fonte policial, dois homens saltaram para dentro de água após terem avistado a mulher.A guarda costeira e a Polícia Marítima local resgataram a mulher e um dos homens, mas não conseguiram localizar o outro, apesar de terem sido realizadas buscas. Horas mais tarde foi encontrado um corpo, que se acredita ser o do homem desaparecido.