Homem atira-se ao rio para salvar mulher que caiu à água após despiste

Jovem de 22 anos despistou ao volante do seu automóvel numa autoestrada em Nova Jérsia, EUA.

08:34

Um homem saltou para o rio Passaic, em Nova Jérsia, Estados Unidos, para ajudar uma mulher de 22 anos que caiu à água na sequência de um despiste ao volante do seu automóvel.Segundo avança a estação local WABC, a vítima seguia numa autoestrada quando perdeu o controlo da viatura, chegando a derrubar as guardas metálicas de proteção antes de cair à água."Ela conseguiu sair através do vidro traseiro do carro e subir para cima da bagageira", disse um porta-voz da polícia local, John McAloonm, adiantando ainda que a mulher se manteve na parte superior do porta-bagagens enquanto o carro submergia.O homem passava na autoestrada, também a conduzir o seu automóvel, quando reparou que a mulher havia caído ao rio. Saltou para a água, agarrou a mulher e mantiveram-se à tona da água até à chegada das autoridades.Os dois foram transportados para o hospital local uma vez que apresentavam sinais de hipotermia.