Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salva mulher mordida por cobra venenosa e é multado por excesso de velocidade

Polícia considerou que perigo de vida não era motivo suficiente para não cumprir a lei.

14:48

Um homem salvou a vida a uma rapariga de 19 anos que foi mordida por uma cobra venenosa mas, em vez de ser considerado um herói em Guiana, foi multado pela polícia por excesso de velocidade.



Tudo aconteceu quando três amigos caçavam numa selva isolada. Um dos elementos, uma rapariga de 19 anos chamada Lizzy, foi mordida numa perna durante a madrugada, apercebendo-se de imediato que se tratava de um animal venenoso.



"Soube instantaneamente que ela tinha muito pouco tempo para viver e que tínhamos de tirar o veneno do corpo dela e levá-la para o hospital", contou, ao Daily Mail, um dos amigos, Kevin.



Foi ele quem colocou a amiga num carro e dirigiu a toda a velocidade selva fora, para chegar ao hospital mais próximo, em Mabura Hill, para garantir que Lizzy recebia o tratamento que precisava para sobreviver. Quando lá chegou, a polícia recusou-lhes entrada, pois não queriam acordar as enfermeiras que dormiam.



Voltaram à estrada e conduziram durante horas até encontrarem um novo hospital, noutra cidade da Guiana. Em Linden, Lizzy recebeu primeiros socorros, mas esta unidade hospitalar não tinha anti-veneno, pelo que tiveram de voltar a procurar nova ajuda noutro lugar.



Com o tempo a esgotar-se, o grupo de amigos voltou ao carro e viajou a toda a velocidade até à capital, Georgetown, que ficava a mais de cem quilómetros de distância. Pelo caminho, no entanto, foram parados pela polícia.



"Expliquei ao polícia o que estava a acontecer e ele disse que o facto dela precisar de anti-veneno não era problema dele e que não era desculpa para quebrar as regras", contou Kevin.



De seguida, o polícia proibiu-os de seguir caminho, ameaçando fazer uma pesquisa ao carro para encontrar mais motivos para os demover se seguirem viagem. Só depois da multa ter sido paga é que conseguiram continuar para Georgetown, mesmo a tempo de salvar Lizzy.



Kevin terá de comparecer em tribunal na quarta-feira mas promete lutar para não pagar a multa, que considera injusta.