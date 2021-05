Homem com 151 filhos diz que faz sexo com quatro das 16 esposas todas as noites

Chama-se Misheck Nyandoro, tem 66 anos, 16 esposas e 151 filhos. O homem do Zimbabué afirma querer continuar a casar com mais mulheres, mais novas, porque quer ter mais filhos e as mulheres mais velhas queixam-se de terem relações sexuais com demasiada frequência.Para concretizar o objetivo de ter mais filhos, o homem, que é considerado o mais fértil do mundo, faz sexo com quatro das 16 mulheres todas as noites.O objetivo final deste homem? Casar com mais de 100 mulheres e "talvez" ter mil filhos. Nyandoro vai já a caminho do 17º casamento e promete não abrandar.O homem afirma que desenhou um calendário que lhe permite "satisfazer" pelo menos quatro das suas mulheres por noite. "Eu vou aos quartos que tenho na minha agenda, satisfaço a minha mulher e sigo para o próximo quarto", explica."Este é o meu trabalho, não tenho outro. Eu altero o meu comportamento no quarto para se adequar à idade de cada uma das minhas mulheres. Eu não me comporto da mesma maneira com as mais novas e com as mais velhas", acrescenta.Sobre as mulheres mais velhas, Nyandoro queixa-se de estas nem sempre estarem interessadas em terem sexo.O homem conclui: "O que estou a fazer é completar o meu projeto. A poligamia é um projeto que iniciei em 1983 e não pretendo parar até que a morte me leve".