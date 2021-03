Homem com doença rara que lhe apaga a memória tem de ser recordado todos os dias de que está apaixonado pela mulher

Chelsea, de 28 anos, lembra-o todos os dias de manhã das suas vidas, através de notas que coloca ao lado da sua cama

A história deste casal faz lembrar o filme "A minha namorada tem amnésia", uma comédia romântica protagonizada por Adam Sandler e Drew Barrymore.Christopher Robin Turner tem 36 anos e sofre de uma condição rara que o faz esquecer de partes da sua vida quando acorda. A condição chama-se narcolepsia e é uma doença neurológica caracterizada por episódios de hipersonolência diurna acompanhada de distúrbios do sono que provoca perda de memória.Devido à sua condição,As notas indicam o nome de Christopher, o seu trabalho, o nome da mulher, o nome dos seus cães, Fox e Panda, e explica ainda a condição de que sofre."Ela tem escrito notas há cerca de seis anos. É muito atencioso da parte dela e eu realmente agradeço porque é inesperado que alguém seja tão compreensivo", afirma Christopher. "Houve momentos em que eu acordei e não a reconheci, começo a andar pela casa tentando descobrir quem sou e ela pergunta o que estou a fazer", acrescenta.O homem afirma que esta condição é difícil de explicar, que chega a ter dois a três sonhos por noite e que estes são tão "realistas e vívidos" que revive partes do seu passado. "Quando acordo estou preso no passado e não sei onde estou", conta.O casal conheceu-se no trabalho há 10 anos e revelam que foi amor à primeira vista. Christopher foi diagnosticado aos 16 anos quando bateu com o carro depois de adormecer ao volante. É comum que as pessoas com esta condição adormeçam repentinamente e em locais inapropriados.