Homem com pénis biónico entra em coma depois de ter sexo pela primeira vez

Andrew Wardle recebeu um pénis biónico e perdeu a virgindade aos 45 anos.

20:20

De acordo com o El País, o homem tinha entrado em coma. Após alguns testes, descobriram que o problema provinha da sua vesícula biliar, que foi posteriormente retirada.



Contudo, o homem já está recuperado e mais feliz que nunca, com um pénis biónico que custou cerca de 57 mil euros. O britânico, residente em Manchester, no Reino Unido, passou por uma operação dolorosa que durou 10 horas para receber o novo dispositivo que foi criado à base da pele do seu braço. O britânico até será capaz de ter filhos, uma vez que o órgão biónico está conectado aos testículos.



E já perdeu a virgindade em 2018 com a namorada. "A Fedra reservou uma viagem romântica para Amesterdão no meu aniversário, mas senti demasiada pressão. Todas as manhãs testava a função e à noite deixava-a ereta durante 20 minutos. Um dia, dois dias antes de irmos embora, aconteceu. Foi natural, tal e qual como eu queria que fosse", termina.





Depois de ser submetido a uma cirurgia no Hospital Universitário de Londres, Andrew foi capaz de fazer sexo com a namorada, utilizando um botão para deixar o pénis ereto. "É fantástico. Depois de tudo o que eu e a Fedra passámos, foi a cereja no topo do bolo", confessou o homem, que diz que a primeira vez durou cerca de 30 minutos.

Andrew Wardle, homem que nasceu sem órgão sexual, devido a uma doença rara chamada extrofia da bexiga, que faz com que o doente nasça sem pénis, apesar de ter testículos, recebeu um pénis biónico, podendo perder a virgindade aos 45 anos. Quando tudo parecia em ordem, a sua namorada Fedra Fabian encontrou Wardle inconsciente no chão