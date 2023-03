Homem condenado a 400 anos de prisão na Florida afinal era inocente

Sidney Holmes de 57 anos foi condenado em abril de 1989 a uma sentença de 400 anos de prisão por assalto à mão armada, mas foi exonerado esta segunda-feira por ser inocente. O homem cumpriu uma pena de 34 anos na prisão principal do condado de Broward, na Florida.

De acordo com o jornal Daily Mail, Sidney Holmes teria sido visto a conduzir um carro castanho semelhante ao utilizado num assalto com uma arma de fogo. O homem foi condenado a uma pena de prisão de 400 anos, apesar de numa primeira instância a vítima não ter identificado Sidney como o condutor do veículo.

O procurador responsável pela acusação de Sidney revelou que pediu uma pena de prisão de 400 anos para "assegurar que [o homem] não será libertado" enquanto fosse vivo.

Após a libertação, esta segunda-feira, Sidney Holmes disse que não guardava rancor. "Só tenho de seguir em frente", disse.