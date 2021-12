Homem de 80 anos mata mulher por recusar fazer sexo depois de ele ter tomado Viagra

Vito Cangini foi acusado de matar a esposa Natalia Kyrychok, 61 anos, depois de uma discussão em que Vito acusou a mulher de se sentir atraída pelo patrão, avançou o jornal The Sun.



Um homem italiano de 80 anos esfaqueou a esposa até à morta depois de ela ter prometido fazer sexo com ele no Natal, mas ter mudado de ideias depois de ele já ter tomado o comprimido de Viagra.

O homem terá depois esfaqueado Natalia até a morte e deixado o corpo ensanguentado no chão, antes de ir para a cama dormir, como se nada tivesse acontecido.

Na manhã seguinte, Vito terá tomado o pequeno almoço e levado o cão a passear. Só à tarde, quando voltou a sair para passear o cão, é que decidiu telefonar para o restaurante onde a esposa trabalhou como cozinheira por dois anos e dizer ao dono que nunca mais a ia ver.



Homem mata mulher à facada e confessa crime ao filho Leia também

O dono do estabelecimento chamou imediatamente a polícia, que acabou por encontrar o corpo de Natalia com pelo menos quatro facadas, incluindo uma no coração.

O homicida foi detido e a suposta arma do crime foi encontrada na cena do crime. A investigação prossegue.