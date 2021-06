Foi com duas facas de cozinha de grandes dimensões, uma em cada mão, que Lucas Paulo, de 23 anos, matou a mãe adotiva, esfaqueando-a 75 vezes em várias partes do corpo. Antes, havia já partido um x-ato no corpo de Tereza Paulo, de 53 anos, enquanto lhe desferia golpes no pescoço. O jovem está acusado de um crime de homicídio qualificado. A acusação do Ministério Público, ao que oteve acesso,...