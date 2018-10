Homem deixa namorada inconsciente quando confrontado com traição

Chris tinha outra família e dizia à amante que visitava a “tia Claire” quando ia para casa da esposa.

18:40

Uma mulher de 31 anos que vive em Yorkshire, no Reino Unido, ficou inconsciente após ser espancada pelo marido ao confrontá-lo sobre a traição que descobriu através de vídeos no telemóvel. A amante de Chris Hemmingway procurou Claire Glendenning no hospital e informou-a que também tinha descoberto a traição do homem e que ele dizia visitar a "Tia Claire" quando ia para a casa da esposa.

Glendenning contou ao jornal britânico The Sun que Chris era o "homem perfeito" quando o conheceu e em apenas três meses já estava grávida. O homem começou a distanciar-se e a tornar-se muito cuidadoso com o telemóvel, que levava inclusive para a casa de banho.

Claire decidiu verificar as mensagens do marido e descobriu a existência da amante. Ao confrontar Hemmingway, ele começou a espancá-la. Naquele dia, a mulher conseguiu fugir.

No entanto, o homem voltou a procurá-la e ela concordou em encontrá-lo novamente dois meses depois. No momento que se encontraram, Chris começou a espancá-la até deixá-la inconsciente.

Claire acordou na casa da mãe de Chris e, quando contou o que aconteceu, o homem tentou agredi-la novamente, mas foi parado pelo irmão. A mulher conseguiu fugir, telefonou para a polícia e foi até uma unidade hospitalar.

Dias depois, Claire recebeu através das redes sociais uma mensagem de uma mulher que dizia ser "namorada do Chris" e reconheceu-a das fotografias que tinha visto no telemóvel do marido.

As duas mulheres descobriram então toda a verdade a respeito do homem que partilhavam sem saber.

"Eu levei-o à casa dele. Às vezes ele pedia boleia do trabalho para casa e dizia que você era a Tia Claire", disse à amante Glendenning quando conversaram.

Chris Hemmingway foi julgado e condenado a três anos de prisão e Claire tem uma ordem de restrição vitalícia.

"Temos um filho, mas não quero que ele o veja nunca", afirma a mulher. Além disso, ela quer que outras mulheres saibam sobre o carácter de Chris Hemmingway para não serem enganadas.