Homem em isolamento manda cadela às compras com lista e dinheiro na coleira

Por todo o mundo, está a ser pedido às populações para que fiquem em casa, numa tentativa de evitar a propagação doc coronavírus.Embora algumas pessoas possam efetauar pequenas saídas até ao supermercado, há outras pessoas que estão de tal forma isolados que dependem de outros para adquirirem bens alimentares, por exemplo.Um homem desenvolveu um forte desejo por umas Cheetos, um tipo de batatas fritas. Em auto-isolamento, o mexicano Antonio Muñoz decidiu recorrer à sua cadela, uma chihuahua, para lhe fazer uma tarefa.O homem estava em casa há apenas três dias quando enviou o cão com uma lista e dinheiro preso à coleira às compras.

Na nota podia ler-se: "Olá Sr. Lojista. Por favor, venda ao meu cão alguns Cheetos, do tipo laranja, e não vermelhos, porque são muito picantes", referiu, acrescentando que o animal tinha "20 dólares americanos presos ao colarinho. AVISO: Ela morderá se não for tratada corretamente. O vizinho da frente".



António captou o momento em que a cadela regressou com o pacote de Cheetos correto e partilhou a imagem na rede social Facebook.