Homem entra em avião com arma carregada sem ninguém ter reparado

Passageiro foi recebido no Japão pela polícia e está a cooperar totalmente com as autoridades.

20:48

Um passageiro da companhia Delta Airlines entrou num avião com destino ao Japão, no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, com uma arma carregada sem ninguém ter reparado.



Segundo avança o The New York Times, o caso aconteceu no dia 2 de janeiro deste ano, no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson.



"Não houve um problema de staff. A TSA [agência federal responsável pela segurança dos aeroportos norte-americanos] vai responsabilizar quem deverá ser responsabilizado pelo incidente", disse o porta-voz da agência, Michael Bilello, depois de ter sido dito que este incidente se deveu ao encerramento parcial do Governo norte-americano.



O passageiro foi recebido no Japão pela polícia e está a cooperar totalmente com as autoridades.



De acordo com a mesma fonte, muitos trabalhadores não estão a receber o devido salário mensal.