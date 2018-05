Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem mata parceira de negócios com 20 facadas

Dupla era conhecida por inventar alegado "ataque muçulmano" para fazer propaganda à sua boate.

13:11

O proprietário de um clube noturno foi detido sob suspeitas de ter assassinado brutalmente a parceira de negócios, uma mãe de 29 anos.



Jan Mai, de 50 anos, foi detido pela polícia alemã na passada sexta-feira após o corpo de Irina Aizina ter sido descoberto. A jovem, natural da Moldávia, tinha sido esfaqueada 20 vezes e mutilada ao ponto de ficar irreconhecível. O cadáver foi encontrado junto a um parque, em Frankfurt, com a ajuda de cães pisteiros.



Os donos desta boate, 'First' já tinham dado que falar quando alegaram que o local tinha sido alvo de um tumulto por parte de um grupo com cerca de 50 homens, de aparência muçulmana, durante a passagem de ano 2015/2016.



De acordo com a acusação, os homens invadiram o espaço noturno e tentaram sequestrar as rececionistas antes de abandonarem o local com vários casacos. As alegações de Mai sempre foram sustentadas pela sócia, que confirmou tudo aquilo que o companheiro de negócios disse, afirmando ainda ter sido várias vezes apalpada pelos homens, que perpetraram abusos com a maioria das mulheres presentes.



Estas revelações aumentaram a tensão na Alemanha, um país que tinha acabado de receber milhares de refugiados muçulmanos. Mais tarde, as acusações acabaram por ser arquivadas sem provas e a dupla foi acusada de denunciar um falso crime com o objetivo de fazer propaganda ao espaço dos quais eram responsáveis. Ficou ainda provado que Irina nem sequer estava na Alemanha quando o alegado ataque aconteceu, pois estava a festejar o ano novo em Belgrado, na Sérvia.



Agora, as autoridades acreditam que os dois se terão desentendido por causa dos negócios e que isso tenha provocado este terrível desfecho. De acordo com o que consta no processo, os dois teriam marcado um encontro num local perto da zona do crime.



Apesar de o corpo já ter sido encontrada, a arma do crime ainda não apareceu.