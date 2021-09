Homem morre em ataque de tubarão

Um homem morreu este domingo depois de ser atacado por um tubarão em New South Wales, na Austrália. Os surfistas e os paramédicos ainda tentaram reanimá-lo, durante 1h30, mas sem sucesso.



Uma testemunha presente no local, Aaron Armstrong, revelou à Sky News que o homem "estavam sem um braço" e "havia muito sangue por todo o lado".







Nos últimos anos, o país tem tido muito mais ataques de tubarão sendo que o último tinha sido registado no passado mês de maio. Ainda assim, o ano de 2020 foi aquele em que se registaram mais ataques desde 1929, com oito tubarões a provocarem mortes ou ferimentos na Austrália.