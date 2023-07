Homem morre em desafio de beber uma garrafa de aguardente de uma vez no Brasil

Um homem de 42 anos morreu num bar da cidade brasileira de Santo António do Rio Verde, no interior do estado de Goiás, depois de ter aceite e vencido o desafio de beber uma garrafa de aguardente de uma vez. O homem, que trabalhava na agricultura, morreu depois de terminar o desafio e beber um litro da forte cachaça, a aguardente brasileira, produzida a partir da cana de açúcar e que costuma ter em média de 41 a 45 graus de teor alcoólico.

Testemunhas contaram que o agricultor estava há horas no bar a beber com amigos, quando estes o desafiaram a mostrar que ainda era capaz de beber um litro de cachaça. Contra os alertas de vários outros clientes, que o avisaram de que poderia passar mal e até morrer se aceitasse o desafio, o homem tomou todo o conteúdo da garrafa, entre gritos eufóricos e aplausos de outra parte das pessoas em redor.

Após vencer o desafio, o homem foi até à calçada do bar e deitou-se ao comprido no chão, entre gargalhadas e comentários dos presentes. Foi só algum tempo depois, quando se percebeu que estava imóvel há demasiado tempo, que alguns clientes do estabelecimento foram tentar levantá-lo e constataram que já estava morto.

A Polícia Militar (segurança pública) foi chamada, confirmou o óbito e avisou a família do agricultor, mas a Polícia Civil (judiciária), a quem o caso foi encaminhado, não instaurou qualquer procedimento criminal. De acordo com o delegado (inspector) Davi Felício, em princípio não haverá investigação porque, no entender dele, não houve crime, o homem aceitou o desafio por vontade própria e teve a infelicidade de não resistir, mas é possível que essa situação mude, pois há pressões para responsabilizar os que incentivaram o agricultor, já em claro estado de embriaguez e sem capacidade de de discernir os riscos à sua própria vida, a ingerir uma quantidade de álcool tão grande.