'Homem pateta': O perigoso perfil do Facebook que está a aliciar jovens com mensagens perturbadoras

Há um novo desafio perigoso a circular pela Internet que pode colocar crianças em risco.



Jonatan Galindo, também conhecido por reencarnar a personagem do Pateta, na Disney, utiliza as redes sociais para aliciar as crianças a realizarem vários desafios que podem, inclusive, induzir ao suicídio.





Segundo o Metrópoles, os menores são aliciados no Facebook através de mensagens, muitas delas com carácter suicida.As autoridades brasileiras divulgaram uma série de alertas para pais os pais crianças e adolescentes que utilizam diariamente a internet, em especial as redes sociais.Os primeiros perfis com o nome Jonatan Galindo foram criados na Europa, em 2017. O conteúdo começou por ser em espanhol, mas, de acordo com o Metrópoles, é já possível encontrar mensagens em português.Esta não é a primeira vez que surge um desafio destes. Em 2017, o desafio da baleia azul tornou-se viral, provocando uma onda de suicídios entre crianças e adolescentes. "Momo Challenge" , o jogo que circulou pelos telemóveis dos jovens a partir do verão de 2018, funcionava através da rede social WhatsApp, através da interção com uma entidade designada como "Momo". O conteúdo das mensagens baseava-se em instruções que incentivavam os jovens a magoarem-se a si próprios e a partilharem dados pessoais, sem nunca contarem aos familiares.