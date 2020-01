Homem que alega ser filho do príncipe Carlos diz que afastamento de Harry e Meghan surgiu para abafar escândalo

Um homem de 53 anos, que alega ser filho do príncipe Carlos e da Duquesa da Cornualha, Camila Parker-Bowles, afirma que o afastamento de Harry e Meghan Markle da família real surgiu para abafar o processo judicial, feito pelo mesmo, dias antes do Natal.Simone Dorante-Day nasceu em abril de 1966 em Portsmouth, Reino Unido, e foi adotado aos 18 meses de idade por Karen e David Day.De acordo com relatos deste homem à revista New Idea, a sua avó adotiva já havia prestado serviços à Rainha Isabel II e sabia que Simone era o filho do legítimo sucessor ao trono, príncipe Carlos.Dias antes do Natal, Simone decidiu entregar os papéis que põem um processo judicial ao casal alegando que Simone é o filho 'escondido' pela família real. Atualmente este homem reside em Queensland e está casado com Elvianna, uma mulher de origem australiana.O homem de 53 anos afirmou estar curioso com a proximidade temporal entre o seu processo judicial e o afastamento do Duque de Sussex, Harry, e a sua esposa, Meghan Markle, da família real.Simone acredita que o afastamento surgiu como uma distração e que o seu processo já chegou aos ouvidos da família real já que Harry, no seu discurso mais recente, afirmou que a realeza se encontrava a enfrentar 'outras situações'.