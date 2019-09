Homem que matou a mulher e quatro filhos apanhado com cadáver na bagageira após acidente

Casei Jones, de 32 anos, e os quatro filhos, de 10, cinco, dois e um ano de idade, estavam desaparecidos há várias semanas. Foi a mãe de Casei que alertou as autoridades do desaparecimento da filha e dos netos, com receio de que Michael lhes tivesse feito alguma coisa.





Um homem de 38 anos matou a mulher e os quatro filhos na habitação onde viviam em Summersfield, na Florida, Estados Unidos.Michael Wayne Jones colocou-se em fuga após cometer os crimes. O suspeito foi apanhado no passado domingo enquanto tentava desfazer-se do corpo da mulher.O homem teve um acidente de carro na Georgia. Quando as autoridades chegaram ao local detetaram um odor intenso a cadáver. O assassino admitiu que transportava a mulher já morta na mala do carro. "Vocês talvez me queiram algemar porque tenho um cadáver no meu carro", terá dito Michael, segundo o The New York Post.Depois de confessar o crime, o homem acabou por admitir que pouco antes do acidente tinha enterrado os corpos das crianças num terreno baldio.A mulher,Os detetives dirigiram-se à casa da família e encontraram a habitação abandonada. A polícia acredita que o assassino matou a família em casa, tendo depois transportado os corpos para a Georgia, a mais de 300 quilómetros de Summersfield.As autoridades estão a investigar o caso e a realizar testes para identificar os a identidades das vítimas.