Homem que passou 20 anos preso e com sentença de 130 anos foi libertado no Hawai

Um homem que tinha uma sentença de 130 anos por um crime cometido no Hawai foi esta terça-feira libertado após mais de 20 anos preso.Albert Schweitzer foi condenado em 2000 a 130 anos de prisão pelos crimes de homícidio, rapto e agressão sexual quando visitou o Hawai em 1991. O juiz Peter Kubota ordenou que o homem fosse libertado imediatamente após ser provada a sua inocência, de acordo com a rádio norte-americana NPR.Schweitzer esteve preso no estado do Arizona, nos Estados Unidos da América.O sistema de justiça é "defeituoso", disse Schweiter, que também afirmou estar grato pelo juiz "ter tomado a decisão certa".Uma petição apresentada na segunda-feira revelou provas adicionais para um dos crimes mais emblemáticos da "grande ilha", que teria ocorrido a véspera de Natal de 1991, e permitiu inocentar de Schweitzer.