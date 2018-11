Homem sofre de condição rara que o faz chorar sangue

Sangramento sem razão aparente levou italiano ao hospital.

Um homem italiano, de 52 anos, foi de urgência para o hospital por estar a chorar sangue sem razão aparente. Na unidade de Messina, na Sicília, – e após um exame oftalmológico - foi descoberto que sofre de uma condição rara chamada hemolacria.O caso foi revelado na revista The New England Journal of Medicine As lágrimas de sangue, que não trouxeram dor nem alterações de visão, são causadas pela existência de tumores benignos – hemangiomas – nas pálpebras.O homem, cuja identidade não foi revelada, já estaria a chorar há duas horas, antes de se deslocar ao hospital.Apesar de o paciente tomar medicamentos para controlar a pressão arterial, a tensão ocular esteve elevada durante o episódio.Durante um ano o homem fez um tratamento com gotas de timolol e não teve mais choros sangrentos.