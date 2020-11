Homem torna-se milionário após meteorito lhe cair no telhado de casa

É caso para dizer que a sorte lhe caiu do céu. Joshua Hutagalung ficou milionário depois de um meteorito lhe ter caído no telhado de casa, na Indonésia.



De acordo com o jornal britânico Metro, o indonésio vendeu a rocha e arrecadou cerca de 1,5 milhões de euros, o equivalente a 30 anos de salário de Joshua que faz caixões profissionalmente.





A rocha espacial pesa 2,1 quilogramas (sendo que se estima que pesava no total 2,5 quilogramas), o seu interior é cinzento escuro e preto, tem 4,5 mil milhões de anos e é extremamente rara.

Josua Hutagalung revela que foram muitos os curiosos que foram ver o meteorito, apelidado de ‘Kolang’. Entretanto, já foi enviado para os Estados Unidos da América e faz parte da coleção de meteoritos de Jay Paitek.

Com o dinheiro, o indonésio planeia reformar-se e construir uma igreja na comunidade, relata o jornal britânico The Sun.