Homem transgénero identifica-se como cão

É treinado pelo marido, Andrew: "Eu dou-lhe muita atenção e digo que ele é um 'lindo menino'."

É por isso que Tony McGinn diz que é treinado pelo seu marido. "Eu dou-lhe muita atenção e digo que ele é um 'lindo menino'", disse. O transgénero de 30 anos tem o apoio do seu marido, que o leva para encontros de máscaras em Los Angeles.

Tony McGinn nasceu mulher, mas é um homem transgénero que se identifica como cão. Tony Bark ou Human pup (cachorro humano, em português) para os amigos, McGinn é treinado pelo seu marido, Andrew - e até já ganhou uma série de concursos caninos.Em declarações ao Daily Mail, McGinn admite que adora mascarar-se e imitar um cão desde sempre. "Para mim, um cão é a coisa mais pura que existe no mundo. Os cães experienciam o mundo através de lentes de pura alegria que outros animais não têm", explica. "E agora na minha vida adulta, especialmente nas minhas relações, é uma maneira de eu me sentir vulnerável e exposta e perto do meu parceiro. É algo muito intimo", acrescenta."Imagina que atirar uma bola é a melhor maneira de deixar o seu companheiro satisfeito. Dessa maneira, nenhuma relação falharia", explicou McGinn ao Daily Mail.