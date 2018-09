Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Transgénero abusa de colegas de cela em cadeia de mulheres

Karen pediu para ir para uma cadeia feminina e guardas prisionais assumiram que já tivesse mudado de sexo.

20:42

Karen White, de 52 anos, nasceu homem mas trabalhava como transformista em Manchester, no Reino Unido. O seu nome original é Stephen Wood.



Apesar de nunca ter mudado de sexo, Karen, ou Stephen, assume-se como sendo do género feminino e até para as autoridades alegou ser uma mulher.



Depois de ter sido condenado por três violações e ter sido colocado numa prisão masculina, Karen insistiu para que fosse transferido para uma cadeia só de mulheres, para que pudesse ficar num estabelecimento prisional onde dominasse o género que alegava expressar.



Desconhecendo o facto de Karen ainda não ter realizado a operação cirúrgica aos genitais, os guardas autorizaram a sua transferência para cumprir o resto da pena. Poucos dias depois de estar na prisão feminina, o homem abusou de algumas das suas colegas de cela.



Karen admitiu duas das quatro acusações que lhe eram imputadas e que terão ocorrido entre setembro e novembro do ano passado. Os crimes envolviam abuso sexual, toque indevido, exibição dos genitais e comentários inapropriados sobre sexo oral.



Em tribunal, Karen começou por negar todas as acusações, alegando não se sentir atraído por mulheres e o facto de sofrer de disfunção erétil. Esta versão não convenceu o juiz, uma vez que um dos crimes de violação que o levou à cadeia aconteceu durante o período em que este já estava no processo de transição de homem para mulher.



Karen foi de novo transferido para uma prisão masculina enquanto aguarda pelo desenrolar do processo.