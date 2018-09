Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portuguesa que mudou de sexo com conta congelada por ter voz de homem

Sophia vive em Inglaterra e contou a sua história para alertar para o caso.

19:20

Sophia Reis é uma mulher portuguesa que mudou de sexo e que foi "humilhada e envergonhada" ao ver a sua conta bancária congelada num banco em Inglaterra - país para onde se mudou em 1997. A instituição justificou a medida por Sophie "não parecer uma mulher" quando falava ao telefone, conta o jornal The Sun.



Agora, a mulher transgénero decidiu contar a sua história para que mais ninguém tenha de passar pela mesma situação. Reis terá falhado os requisitos de segurança do seu banco e, ao tentar pagar num supermercado, percebeu que a conta tinha sido "cancelada".



A portuguesa contou à publicação que passou por momentos "de vergonha e humilhação impossíveis de explicar".



"Disseram-me que a minha voz não batia certo com o meu perfil porque parecia um homem ao telefone. Toda esta situação é inadmissível. Estava a chorar imenso porque não sou este género de pessoa [...] queria transferir o meu dinheiro... senti-me mal-tratada", acrescentou.



Sophia sentiu que estavam a ser lançadas suspeitas sobre si, apesar de ter informado o banco que queria deixar de ter a conta associada ao nome Sérgio - aquele com que se identificava quando era um homem.



O banco já pediu desculpa pelo sucedido.