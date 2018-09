Homem preso por enganar mulheres sobre órgão sexual

Vítimas mantiveram relações com Carlos Delacruz sem saberem que este tinha genitais femininos.

Um homem transexual com órgãos genitais femininos foi preso por fingir ter sexo com duas mulheres através do uso de um pénis prostésico, em Banknock, no centro da Escócia.



Carlos Delacruz não fez a transição completa quando decidiu mudar de sexo, ficando com o corpo de homem e com órgãos genitais de mulher.



As vítimas sofreram com "dores extremas" sem saberem que Carlos Delacruz, de 35 anos, usava uma prótese para as penetrar.



Quando a polícia o prendeu foi descoberto, através de um exame médico, que o homem não tinha pénis. Delacruz foi preso por três anos e estará nos registos dos criminosos sexuais.



De acordo com o jornal Metro, a segunda vítima terá sofrido com sangramentos durante vários dias e sofre com "dificuldade em dormir e comer".



Delacruz tinha relações de longo prazo com aquelas mulheres, segundo o tribunal, e ambas acreditavam que o pénis fosse real.



Nos momentos íntimos, Carlos nunca se mostrava nu e queria sempre que as luzes estivessem apagadas.



Delacruz namorou com as duas mulheres em alturas diferentes. A primeira entre maio de 2013 e janeiro de 2016. O arguido tinha relações com a rapariga uma vez por mês e esta sofria com "dores extremas".



Quando se separaram, esta decidiu ir à polícia ao descobrir que Carlos a tinha enganado durante todo aquele tempo.



Em agosto de 2016, o homem transexual iniciou uma nova relação. Dois meses depois estava a viver com a segunda mulher.



Esta segunda relação durou nove meses e a mulher sofria com dores. Um mês depois do fim da relação a mulher descobriu o segredo do ex e contou tudo à polícia.



Atualmente, Carlos Delacruz tem uma nova relação, mas a nova namorada tem conhecimento da condição do homem.