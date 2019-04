Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homicida de mulher com dois filhos exige ser pai na cadeia

Homem de 28 anos quer engravidar namorada através de fertilização in vitro.

09:20

Aaron Newman, de 28 anos, o homicida de uma mulher mulher que tinha dois filhos, está a exigir que lhe seja atribuído o direito de realizar uma fertilização in vitro para que possa ser pai através da prisão.



O homem britânico está a cumprir uma pena de prisão de 31 anos por ter atirado mortalmente sobre a jovem mãe Hayley Pointon, em fevereiro de 2013, em Leicestershire, no Reino Unido. Agora, o assassino diz querer engravidar a namorada para poder ser pai.



"Eu quero ter o direito de conceber uma criança, quer seja por meios naturais ou artificiais", escreveu o homem numa carta redigida na prisão.



O caso está a gerar polémica, principalmente entre os familiares de Hailey. A mãe da vítima, defende que o assassino da filha deveria ser castrado e impedido de procriar, uma vez que deixou duas crianças a serem criadas sem mãe.



"São os meus netos que foram condenados a uma pena perpétua, não ele. Ele vai sair da cadeia um dia, mas os meninos nunca mais terão a mãe de volta", disse a mulher em declarações à imprensa britânica.



Newman e o cúmplice Aaron Power foram condenados a prisão perpétua, com um mínimo de pena a cumprir de 31 anos pelo assassinato de Hailey. A dupla foi contratada para matar o namorado da vítima, Nigel Barwell, mas o ataque correu mal. A jovem acabou por morrer depois de ser atingida por uma bala nos pulmões.