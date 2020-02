Hong Kong impõe quarentena a quem vier de Macau e tenha estado na China até 14 dias antes

Hong Kong notificou Macau de que vai colocar sob quarentena todos aqueles que passarem a fronteira e que tenham estado na China continental nos 14 dias anteriores, foi hoje anunciado.

As autoridades do antigo território administrado por Portugal informaram hoje que receberam "uma notificação do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (...) de uma medida que impõe obrigatoriedade de quarentena para todas as pessoas que tenham estado na China interior nos 14 dias anteriores à sua chegada a Hong Kong, incluindo os cidadãos de Macau".

A medida entra em vigor a partir deste sábado.