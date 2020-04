Hóteis australianos vão banir buffets devido ao coronavírus

Tal como a maioria dos países do mundo, a Austrália vai implementar várias medidas de distanciamento social em locais como bares, transportes públicos e outros locais frequentados por várias pessoas.

Na restauração e hotelaria, as regras para minimizar o contacto social e a propagação do coronavírus passam por acabar com os buffets nos hóteis.

Perante esta medida, os hóspedes passam a tomar as refeições no quarto numa primeira fase. "Acho que haverá muito mais refeições no quarto. As pessoas não vão gostar tanto de comer no restaurante", confirmou Michael Johnson, CEO da Tourism Accommodation Australia, ao Sunday Telegraph .

Com a ideia longínqua de uma possível vacina, a Associação Australiana de Hotéis sublinhou que estamos perante uma "nova ordem mundial" ao nível dos bares, restauração e turismo.

"[Os donos de bares] estão a pensar em tudo o que as pessoas tocam - jarros de água, folhas de menus, a campainha", relembrou o diretor executivo da associação, John Whelan.

A maioria dos empresários acredita que o distanciamento social veio para ficar. Até para questões como a música ao vivo nos hotéis.

As verificações de temperatura de clientes e funcionários também podem tornar-se numa realidade em partidas de futebol e no cinema.