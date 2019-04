Humorista condenado após rasgar e esfregar nos órgãos genitais carta de deputada

Danilo Gentilli foi processado em 2017 após ter publicado várias mensagens nas redes sociais consideradas ofensivas para Maria do Rosário.

16:37

View this post on Instagram A post shared by Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro) on Apr 11, 2019 at 6:16am PDT

Um humorista brasileiro foi condenado a uma pena de seis meses e 28 dias de prisão depois de rasgar e esfregar nos órgãos genitais uma carta da deputada federal Maria do Rosário.Danilo Gentilli foi processado em 2017, após ter publicado várias mensagens nas redes sociais direcionadas à deputada, que segundo Maria do Rosário foram extremamente ofensivas. Ao receber uma carta em casa com uma proposta de acordo extrajudicial, Danilo partilhou um vídeo no seu canal do Youtube onde surge a rasgar a carta e colocá-la dentro das calças.A juíza federal, Maria Isabel do Prado, determinou que o humorista "injuriou, através de vídeo publicado na Internet, a deputada federal ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, atribuindo-lhe uma alcunha ofensiva, bem como expôs, em tom de gozo, a imagem dos serviços públicos federais e a Câmara dos Deputados"O humorista já revelou que vai recorrer da decisão do tribunal e partilhou uma mensagem nas redes sociais onde agradece a todos os que o apoiam."Ao público, aos amigos e aos jornalistas, comediantes e artistas que após a minha condenação manifestaram apoio à liberdade de expressão: muito obrigado! Nunca esquecerei disso. Aos comediantes e artistas que apoiam a liberdade para políticos criminosos e receiam uma possível repressão, mas que agora estão bem quietinhos: muito obrigado também por provarem que o meu ponto de vista é verdadeiro", escreveu.As redes sociais do humorista e da deputada têm servido cada vez mais de palco de discussão, em que Danilo Gentilli envia mensagens para Maria do Rosário e vice-versa.Além dos seguidores dos envolvidos, também Jair Bolsonaro, utilizou as redes sociais, para manifestar a sua opinião em relação ao caso."Estou solidário com o apresentador e comediante Danilo Gentilli ao exercer o seu direito de liberdade de expressão em prol da profissão, da qual, por vezes, eu mesmo sou alvo, mas compreendo que são piadas e faz parte do jogo. Algo que infelizmente vale para uns e não para outros", escreveu o presidente do Brasil.Recorde-se que Maria do Rosário e Bolsonaro envolveram-se numa polémica discussão, em 2003, em que o presidente afirmou, "eu jamais te violaria porque tu nem mereces".