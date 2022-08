Hungria despede dupla de especialistas por errar nas previsões meteorológicas

Dois dos mais importantes especialistas em meteorologia da Hungria foram despedidos por um erro numa previsão meteorológica que obrigou ao adiamento de um espetáculo de fogo de artifício com cerca de 40 mil disparos ao longo de cinco quilómetros na margem do rio Danúbio, no centro de Budapeste. Este evento costuma ser assistido por cerca de dois milhões de pessoas.Segundo a BBC, o "maior espetáculo de fogo-de-artifício da Europa" tinha sido programado para a noite de sábado para celebrar o Dia de Santo Estêvão, o feriado nacional húngaro, mas sete horas antes do início previsto, o governo decidiu adiar o evento, devido a condições meteorológicas adversas. O tempo, contudo, manteve-se calmo - levando à demissão do chefe e do chefe adjunto do serviço meteorológico do país.No entanto, a tempestade que os especialistas tinham previsto mudou de direção e atingiu o leste da Hungria.O serviço de meteorologia publicou um pedido de desculpas público na sua página do Facebook, este domingo, onde explicava que o resultado "menos provável" tinha acontecido e que a incerteza faz parte da previsão do tempo.Ainda assim, na segunda-feira, o ministro da Inovação húngaro, Laszlo Palkovics, demitiu os dois chefes do serviço.Quase 100 mil pessoas tinham assinado uma petição a apelar ao cancelamento do fogo de artifício em tempo de guerra na vizinha Ucrânia.