Ilhas Cook confirmam primeiro caso de Covid-19

As Ilhas Cook confirmaram o primeiro caso de Covid-19, esta quarta-feira, depois de uma mulher que viajou da Nova Zelândia num voo internacional ter testado positivo este domingo.

De acordo com o primeiro-ministro Mark Brown, a passageira foi testada no domingo, em Rarotonga, a ilha principal daquele arquipélago do Pacífico, depois de saber que um membro da família, que era um contacto próximo, ter testado positivo na Nova Zelândia no dia anterior.





"Apesar de estar assintomática, a passageira testou positivo apenas algumas horas depois [de saber a informação]", acrescentou Mark Brown.

A mulher viaja com mais duas pessoas, que vão ficar também em isolamento durante dez dias, em alojamentos privados de férias.

Depois deste caso e de um homem ter testado positivo à Covid-19 quando regressou à Nova Zelândia vindo das Ilhas Cook, na semana passada, após oito dias de visita, o Primeiro-ministro fala já numa possível "transmissão silenciosa". "É provável que a pessoa tenha sido infetada enquanto estava aqui e é mais provável que o vírus já esteja na comunidade", salientou Mark Brown na conta do Facebook.







As ilhas Cook reabriram as fronteiras no mês passado, depois de manterem limites rigorosos desde o início da pandemia, e as viagens a partir da Nova Zelândia são permitidas sem obrigatoriedade de quarentena.

O país conta já com 99,6% das cerca de 17 mil pessoas do país com 12 anos ou mais anos com vacinação completa (duas doses).