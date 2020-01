Um conjunto de imagens infravermelho captadas a partir do espaço mostram a dimensão da 'núvem' de fumo causada pelo aumento dos incêndios na Austrália.As imagens deste sábado mostram focos de incêndio em todo o leste de Gippsland, em Vitória, e no Parque Nacional Kosciuszko.Durante este fim-de-semana, os ventos fortes e o aumento das temperaturas não deram tréguas e as autoridades confirmaram já que cerca de 1500 casas foram destruídas pela violência dos incêndios.