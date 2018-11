Incêndio deflagra em prédio junto à embaixada da Arábia Saudita em Londres

Várias testemunhas relatam que ouviram uma explosão.

Major fire next to the Saudi Embassy on Curzon Street Mayfair. Fire engines arriving pic.twitter.com/v5jEJKrdxb — Jimbo (@jimmy007boy) 2 de novembro de 2018

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira num prédio perto da embaixada da Arábia Saudita na Chesterfield Street, em Londres, Inglaterra.Segundo avança o jornal britânico The Telegraph, a Brigada de Incêndio de Londres relatou que cerca de 40 bombeiros foram enviados para o local, com várias testemunhas a relatar que foi ouvida uma explosão.Não há ainda qualquer indicação sobre as causas do incêndio.